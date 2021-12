Speciale scuola: Zingaretti fa appello a genitori, vaccinate i bambini per tornare a scuola in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “La cosa più importante ora è vaccinarsi, faccio un appello alle mamme e ai papà: usiamo le vacanze per vaccinare i nostri figli così che da gennaio si possa tornare a scuola più sereni”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine della visita al centro vaccinale pediatrico allestito nel museo dei bambini di Roma Explora. “Si è discusso sulla chiusura delle scuole: se vogliamo intervenire cogliamo l’occasione, facciamo la terza dose e la prima ai bambini e alle bambine per la sicurezza della riapertura dell’anno scolastico. E’ un altro modo di anticipare il virus e la malattia e non di subirla”. (Rer)