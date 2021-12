Speciale scuola: approvati bilancio di previsione 2022-2024 e legge di stabilità 2022 Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra prevede il rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, con l'accantonamento di circa 130 milioni di euro che saranno successivamente impegnati con una legge da approvare entro il 31 marzo 2022. Tra i settori interessati allo stanziamento delle risorse economiche per il prossimo triennio, si segnalano: 370 milioni di euro alle politiche sociali; 287 milioni alla scuola, la formazione e il lavoro; 608 milioni allo sviluppo economico, la ricerca e l'università; 1,4 miliardi per i trasporti e la mobilità, tra i quali 43 milioni di euro destinati alle Ferrovie Ex-Concesse, la cui gestione passerà da Atac Spa alle società regionali Cotral spa e Astral spa (per la parte delle infrastrutture). (Com)