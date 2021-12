Speciale infrastrutture: da Egas via libera a progetto adeguamento fognario di Masainas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi ottocento mila euro per completare la rete fognaria di Masainas e delle sue borgate. L'Ente di governo dell'ambito della Sardegna ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo presentato da Abbanoa. Finanziati dalla regione Sardegna con fondi provenienti dal Piano regionale delle infrastrutture, i lavori consentiranno di attivare l'intero schema fognario di Masainas con la raccolta ed il convogliamento dei reflui provenienti dalle altre borgate del territorio comunale al depuratore di Giba, verso cui attualmente sono già collettate le acque nere di Masainas e della frazione di Is Fiascus. Nello specifico, gli interventi prevedono il rifacimento delle reti fognarie interne nelle frazioni di Is Cuccus, Is Solinas e Is Murronis e la realizzazione di tre nuove stazioni di sollevamento che convoglieranno i reflui al depuratore consortile. "L'approvazione di questo progetto dà risposte concrete a un territorio che da anni aspettava un sistema fognario moderno - commenta il presidente dell'Egas, Fabio Albieri -. Al termine dei lavori, anche le borgate di Masainas potranno recapitare i reflui verso il depuratore di Giba, nel pieno rispetto dell'ambiente". (Rsc)