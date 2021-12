Speciale infrastrutture: tifone Rai, governo di Taiwan dona 500 mila dollari per la ricostruzione nelle Filippine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan ha elargito alle Filippine una donazione di 500 mila dollari con lo scopo di contribuire alla ricostruzione delle infrastrutture distrutte dal tifone Rai. Lo ha annunciato il ministero degli Affari esteri di Taipei in un comunicato, precisando che Wilfredo Fernandez - presidente dell’informale ufficio di rappresentanza di Manila a Taiwan - ha accettato la somma nel corso di una cerimonia presieduta dal ministro degli Esteri, Joseph Wu. Il capo della diplomazia ha inoltre colto l’occasione per estendere le proprie condoglianze a Manila a nome del governo e del popolo di Taiwan. Il tifone si è abbattuto sulle province meridionali e centrali delle Filippine la scorsa settimana, causando danni ingenti. L'Esercito, la Polizia nazionale e la Guardia costiera sono stati mobilitati per assistere nelle operazioni di soccorso e trasporto di cibo, acqua potabile e altri generi di prima necessità. Le Nazioni Unite hanno riferito di una "completa devastazione" nelle aree maggiormente colpite dal tifone. Oltre 400mila persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni, secondo l'Agenzia nazionale per i disastri che gestisce i rifugi di emergenza per gli sfollati. Una tra le isole del Paese maggiormente colpite è Bohol, noto sito turistico dove a causa di Rai hanno perso la vita almeno 94 persone e dove è stato proclamato lo stato di calamità naturale. Il 21 dicembre il portavoce della Polizia nazionale aveva riferito di 375 vittime. (Cip)