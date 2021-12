Speciale infrastrutture: Nunez (Mwcc), Madrid può essere potenza internazionale nelle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Madrid può vantarsi di essere una potenza internazionale nei campi legati alle infrastrutture, attirando investimenti nella città e nel resto della Spagna. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Diario", David Garcia Nunez, presidente dell'Associazione Madrid capitale mondiale della costruzione, dell'ingegneria e dell'architettura (Mwcc), che riunisce un ampio ecosistema di aziende e amministrazioni pubbliche a tutti i livelli. Nunez ha spiegato che la capitale spagnola e la sua area metropolitana riuniscono le principali aziende del settore del Paese (Acs, Ferrovial, Fcc, Sacyr, Ohla e Acciona) e l'area può vantare alcune delle migliori infrastrutture d'Europa e uno dei migliori sistemi di trasporto del mondo. Nunez ha ricordato che, nonostante i primi mesi di vita dell'associazione siano stati segnati dalla pandemia, il numero di aderenti è cresciuto dai 23 iniziali ad oltre 140 tre enti pubblici e società private (ministero dei Trasporti, della Transizione ecologica, Comunità autonoma di Madrid, alcuni consigli comunali, fondi di investimento, scuole di business, banche, compagnie di assicurazione, compagnie energetiche e università). Il presidente della Mwcc ha evidenziato che l'associazione lavorerà per fare in modo che le aziende possano richiedere i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per promuovere il talento giovanile. "La creatività e il talento verranno alla ribalta e, ancora una volta, vogliamo essere presenti per sfruttare al meglio il loro potenziale", ha detto Nunez. (Spm)