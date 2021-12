Speciale infrastrutture: firmata intesa tra MiTe, Difesa e Ispra per nuova unità navale idro-oceanografica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma del protocollo d’intesa tra ministero della Transizione ecologica (MiTe), Difesa (rappresentata dallo Stato maggiore della Marina militare e dalla direzione degli armamenti navali - Navarm) e Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (Ispra) dà avvio alle attività di progettazione e realizzazione della nuova unità navale multipurpose, che sarà a disposizione dell'Ispra per le attività di ricerca scientifica e ambientale nel mar Mediterraneo e, in particolare, per il monitoraggio dei fondali e degli habitat marini. Il contratto di acquisizione verrà assicurato dall’Ispra in qualità di stazione appaltante con il supporto di Navarm per le attività di procurement, sia in fase di contrattualizzazione (elaborazione specifiche tecniche, procedimento di gara, aggiudicazione, eccetera) che di controllo costruzione. L’unità navale rappresenta il principale investimento in infrastrutture previsto dal progetto Pnrr - M2c4-3.5 su “Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini”. L’unità navale - si legge in una nota - sarà in grado di ospitare venti tecnici/ricercatori e venti membri dell’equipaggio, avrà un’autonomia di trenta giorni e una propulsione full electric con capacità di mantenimento della posizione (Dynamic positioning). Particolare attenzione sarà dedicata all’impatto sull’ambiente, con l’acquisizione della certificazione “Green plus”, e ai bassi livelli di rumorosità per il monitoraggio del rumore sottomarino. (Com)