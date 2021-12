Speciale energia: Putin, Russia incoraggiata a vendere gas a prezzi spot, contratti a lungo termine più convenienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia viene incoraggiata a vendere gas a prezzi spot, con contratti la cui consegna è immediata, mentre il prezzo dei contratti a lungo termine è decisamente inferiore, dunque più conveniente per gli acquirenti. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno, notando come le stesse compagnie energetiche europee stiano rivendendo il gas ricevuto dalla Russia a prezzi spot. Inoltre Putin ha affermato che la compagnia energetica russa Gazprom non abbia prenotato flussi di transito di gas negli ultimi giorni attraverso il gasdotto Jamal-Europa, poiché le controparti europee non hanno presentato offerte di acquisto. (Rum)