Speciale energia: Cdm impugna legge regionale FVG e Valle d'Aosta

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato diciannove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare: 1. la legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 16 del 06/10/2021 "Misure finanziarie intersettoriali", in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie attribuite alla Regione, si pongono in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di energia, in violazione degli articoli 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione; la legge della regione Valle Aosta n. 31 del 09/11/2021 "Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale", in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie attribuite alla regione Valle d'Aosta, violano i principi fondamentali in materia di salute e coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione. Lo comunica una nota di palazzo Chigi. (Com)