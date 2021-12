Covid: presidente Municipio VI, hub vaccinale Tor Vergata è eccellenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio davvero di cuore il direttore generale del Policlinico Tor Vergata, dottor Giuseppe Quintavalle, per avermi dato la grande opportunità di visitare l'hub vaccinale, sito presso la croce di San Giovanni Paolo II". Così in una nota stampa Nicola Franco, presidente del Municipio VI delle Torri. "Ho potuto vedere con i miei occhi - aggiunge - il grande lavoro che svolgono tutti gli operatori sanitari, quotidianamente, al servizio della comunità e per il benessere di tutti. A cominciare dalla Croce Rossa Italiana e dal personale medico sanitario, fino alle molte società e aziende che collaborano insieme, in nome del bene comune, l'impegno profuso è eccezionale e straordinario, coordinato in maniera eccellente dal dottor Quintavalle". (segue) (Com)