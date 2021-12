Covid: presidente Municipio VI, hub vaccinale Tor Vergata è eccellenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande umanità e dedizione, tutta la squadra del Policlinico Tor Vergata si dimostra ancora una volta un'eccellenza situata all'interno del Municipio VI delle Torri, in grado di qualificarsi come fulcro attorno cui ruota il processo di rigenerazione sociale e urbana di cui abbiamo bisogno. Facendo seguito al primo incontro con il dottor Quintavalle, all'indomani della mia elezione a Presidente, sono felice di poter dire che con questa giornata inizia un percorso di stretta collaborazione e proficuo lavoro per la riqualificazione del nostro territorio, con al centro il rapporto tra l'Istituzione municipale, il Policlinico Tor Vergata e la città universitaria", conclude. (Com)