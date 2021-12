Latina: chili di hashish e marijuana e un arsenale nel furgone, 7 persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Latina ha arrestato a Fondi sette persone trovate in possesso di droga e di un autentico arsenale. Questa notte, agenti della sezione criminalità organizzata della Squadra mobile di Latina e del Commissariato di Fondi (Lt), in collaborazione con la Squadra mobile di Frosinone e la partecipazione del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Latina, hanno tratto in arresto 7 individui con precedenti di polizia, tutti originari delle città di Latina e Fondi, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, di materiale esplosivo e di armi clandestine e da guerra con relative munizioni. (segue) (Rer)