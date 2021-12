Latina: chili di hashish e marijuana e un arsenale nel furgone, 7 persone arrestate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione di polizia giudiziaria scaturisce da una attività info-investigativa, nata su impulso degli uffici della Polizia di Stato di Latina e Frosinone che ha visto la partecipazione di alcuni militari dei carabinieri e che è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina. Nello specifico, agenti e militari hanno proceduto al pedinamento di alcuni degli odierni indagati, riscontrando come questi ultimi nella mattinata di ieri si spostavano a bordo di distinte autovetture, ma in simultanea, dalla provincia di Latina verso la città di Frosinone. In quel luogo i 7 odierni indagati sono rimasti a stazionare, in una villa al centro della città, e notati nel pomeriggio, trasbordare a bordo di 4 auto e di un furgone diversi borsoni. (segue) (Rer)