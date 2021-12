Latina: chili di hashish e marijuana e un arsenale nel furgone, 7 persone arrestate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopodiché quella stessa sera sono stati osservati mentre si disponevano in corteo mettersi in marcia, in particolare con alcune vetture che li precedevano nella maniera tipica di chi funge da staffetta. Il personale della Polizia di Stato con l’ausilio di alcuni militari dei carabinieri li ha pedinati a distanza senza mai perderli di vista. Nella città di Fondi si è deciso di procedere al fermo ed al controllo delle autovetture e dei loro occupanti. A vista era possibile rinvenire e sequestrare 60 kg di hashish e 15 di marijuana. Nel doppio fondo del furgone sono stare invece rinvenute 2 pistole, una mitraglietta e 3 fucili con centinaia di munizioni di vario calibro. Inoltre sono stati rinvenuti 15 kg di plastico, 14 detonatori e due bombe a mano. Gli ordigni sono stati disinnescati con l’intervento degli artificieri della Polizia di Stato. I prevenuti sono stati dichiarati in arresto questa notte e condotti presso il Commissariato di Fondi per l’espletamento delle formalità di rito e messi disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina. (Rer)