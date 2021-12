Difesa: gli auguri di Natale del ministro Guerini ai militari italiani in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha trascorso la vigilia di Natale in Libano con i militari del contingente italiano. Nel corso della mattinata ha incontrato il primo ministro libanese, Najib Mikati, e il ministro della Difesa, Maurice Sleem. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. "Ho voluto essere qui la vigilia di Natale per portare personalmente a tutti voi e, attraverso voi, a tutti i militari in missione all’estero, il saluto riconoscente e grato del Governo e dell’Italia intera, insieme all’augurio di trascorrere in serenità, anche se lontano da casa, le imminenti festività natalizie e di fine anno", ha detto Guerini nel rivolgere gli auguri di buone feste ai militari italiani impegnati in Libano, in occasione della sua visita ufficiale nel Paese dei cedri. Prima tappa della sua visita ufficiale, l’incontro a Beirut con il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica libanese Mikati, il ministro della Difesa della Repubblica libanese Sleem. In concomitanza l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato maggiore della Difesa, che ha fatto parte della delegazione italiana, ha incontrato il generale Joseph Aoun, comandante delle Forze armate libanesi. (segue) (Com)