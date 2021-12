Difesa: gli auguri di Natale del ministro Guerini ai militari italiani in Libano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- A seguire, il ministro ha incontrato i militari di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri, appartenenti al contingente italiano. “Sono giorni di festività che tradizionalmente si vivono in famiglia e immagino che in questi giorni sentiate più forte la lontananza dei vostri cari. Spero, però, che questo sentimento possa essere in qualche modo attenuato dalla consapevolezza di contribuire a una missione necessaria per garantire la rinascita di un Paese e di un popolo amico”, ha dichiarato soffermandosi con loro. Il contingente italiano della missione Unifil contribuisce a garantire la stabilità di un'area cruciale in Medio Oriente. La missione bilaterale Mibil è rivolta all’implementazione di programmi di formazione ed addestramento in favore delle Forze armate e Forze di sicurezza libanesi, per aiutare il paese nella sicurezza e nella stabilità internazionale di cui l’Italia è Paese sostenitore. In Libano risultano in questo momento attivi circa 1.100 militari italiani, impegnati nella cornice della missione delle Nazioni Unite (Unifil) e della missione bilaterale avviata dall’Italia (Mibil). Il Libano, più nello specifico, è il teatro operativo con il numero maggiore di militari italiani impegnati in missioni internazionali. (Com)