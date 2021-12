Speciale scuola: Ghizzoni (Pd), su scuola approvate nostre proposte, avanti con le riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce ogni giorno a promuovere informazioni e riflessioni di grande qualità su temi cruciali del Paese" Simona Malpezzi

Presidente del Gruppo del Partito Democratico in Senato

22 luglio 2021

- Per la scuola, l'esame parlamentare della legge di Bilancio “è stato positivo e proficuo, grazie soprattutto all'azione del Partito democratico e della presidente del gruppo al Senato, Simona Malpezzi. Ora al lavoro per le riforme". Lo dichiara in una nota la responsabile Scuola nella segreteria nazionale del Partito democratico, Manuela Ghizzoni. "La proposta del Pd di istituire un tavolo di lavoro di tutta la maggioranza dedicato al tema istruzione ha permesso di inserire nuove disposizioni e di incrementare i finanziamenti di oltre 200 milioni, a cui aggiungere 90 milioni per il fondo di miglioramento dell'offerta formativa. Gran parte delle proposte avanzate dal Pd sono state approvate; tra le più significative: inclusione degli Ata nella proroga dei contratti per affrontare l'emergenza Covid e aumento di 100 milioni delle risorse disponibili; incremento di 60 milioni del fondo per la valorizzazione della professionalità docente che diventa stabile a 300 ml l'anno e abrogazione dell'indefinibile criterio della ‘dedizione all'insegnamento’; crescita del Fun per la retribuzione di risultato - parte variabile - dei dirigenti scolastici; finanziamento, per il 2022, di servizi di supporto psicologico nelle scuole e di un contributo alle scuole dell'infanzia paritarie; proroga fino all'a.s. 2023/24 della riduzione del parametro minimo utilizzato per definire l'autonomia delle istituzioni scolastiche; conferma, a regime, della possibilità di comandi di docenti e Ds presso gli enti e le associazioni; proroga degli incarichi temporanei degli ispettori in attesa dell'espletamento dei concorsi; immissioni in ruolo dei docenti vincitori del concorso straordinario le cui graduatorie sono state pubblicate dopo agosto 2021”, spiega Ghizzoni. (Com)