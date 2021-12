Speciale scuola: Puglia, Leo, via formazione personale educativo e docente 0-6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 2021 si chiude onorando gli impegni assunti da Regione Puglia, Ufficio Scolastico regionale per la Puglia e Anci Puglia,con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per la promozione della formazione congiunta, nell'ambito della riforma del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni". Lo ha annunciato la Regione in una nota: "Pronto, infatti, il format per la presentazione dei Piani formativi congiunti, unitamente alle indicazioni sui caratteri dei percorsi formativi Zerosei e a un'apposita scheda di rendicontazione, aprendo in tal modo la strada all'avvio dell'attesa sperimentazione formativa. In sostanza, la riforma istitutiva del Sistema integrato Zerosei prevede che educatori ed educatrici dei servizi per l'infanzia da 0 a 3 anni e docenti delle scuole dell'infanzia che, come è noto, accolgono minori da 3 a 6 anni, si incontrino nella medesima sessione formativa per approfondire i temi posti dalla riforma e avviare un dialogo proficuo, in ottica di coordinamento pedagogico del percorso di apprendimento dalla nascita alla vigilia dell'ingresso nella scuola dell'obbligo". (Ren)