Thailandia: primo focolaio Omicron nel nord-est, 21 contagi nella provincia di Kalasin

- La Thailandia ha individuato il suo primo focolaio di casi legati alla nuova variante del coronavirus Omicron, con 21 contagi individuati nella provincia nord-orientale di Kalasin. Lo ha reso noto oggi la portavoce della task force anti-Covid, Apisamai Srirangsan, secondo cui il focolaio è partito da una coppia recentemente rientrata dal Belgio. Entrambi erano risultati negativi al test sia al momento della partenza che al ritorno in Thailandia, avvenuto a inizio dicembre. "A partire dal 15 dicembre, i due hanno iniziato a mostrare sintomi e sono successivamente risultati positivi alla variante Omicron", ha spiegato Srirangsan. L'annuncio giunge dopo che la capitale Bangkok ha cancellato i festeggiamenti pubblici per la notte di Capodanno. Lo scorso 21 dicembre la Thailandia ha deciso di reintrodurre la quarantena obbligatoria per i visitatori stranieri, che non potranno più usufruire del programma “Test and go”. (segue) (Fim)