Speciale difesa: Knesset approva budget supplementare in vista di azione militare contro l’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La commissione Finanza della Knesset, il parlamento monocamerale di Israele, ha approvato un bilancio aggiuntivo destinato al settore della difesa in vista di un’azione militare contro l’Iran. Lo ha riferito il quotidiano “Israel Hayom”, secondo il quale sono stati stanziati quasi 9 miliardi di shekel (2,9 miliardi di dollari) al settore. Il bilancio supplementare è stato approvato a seguito di una riunione di otto ore alla Knesset. Il presidente Isaac Herzog ha avvertito due giorni fa che l'Iran è una "bomba ad orologeria che minaccia Israele e l'intero Medio Oriente", sostenendo che "il pericolo rappresentato da un Iran nucleare deve essere neutralizzato una volta per tutte, con o senza un accordo". Lo scorso 11 dicembre, il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha affermato di aver incaricato l’esercito israeliano di preparare un possibile attacco contro l’Iran. In occasione della sua visita negli Stati Uniti, il ministro aveva dichiarato che i colloqui sul nucleare a Vienna non avrebbero prodotto “alcun progresso” e ha informato Washington dei preparativi delle Forze di difesa israeliane (Idf). (Res)