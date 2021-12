Speciale difesa: Lamorgese a personale, siete punto riferimento per Paese intero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in occasione delle festività, ha rivolto un messaggio augurale alle donne e agli uomini dell'Amministrazione civile dell'interno, della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco. E' quanto rende noto il Viminale. "Siete un punto di riferimento per il Paese intero - ha detto l'esponente dell'esecutivo - grazie alla riconosciuta capacità di gestire con professionalità e profondo senso del dovere ogni situazione". Nel ripercorrere l’anno che sta volgendo al termine, il ministro ha sottolineato come tutte le componenti dell’Amministrazione dell’Interno, centrali e territoriali, si siano "sempre mostrate all’altezza delle complesse funzioni chiamate quotidianamente a svolgere, a difesa dei valori della democrazia, a garanzia della legalità e a salvaguardia delle istituzioni. L’amministrazione, già chiamata a vario titolo a svolgere anzitutto attività di controllo per il contenimento dell’emergenza pandemica, è oggi impegnata ad accompagnare il paese in una delicata fase di ripresa, in cui legalità e coesione sociale rappresentano le premesse e il volano per una crescita solida e duratura". Lamorgese ha aggiunto: "In questo quadro, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, affidate alla responsabilità del nostro dicastero, nella sua plurale composizione e unitamente a tutte le Forze di Polizia, altro non sono se non l’armonioso assetto del vivere civile fondato sui valori della nostra carta costituzionale. Ogni giorno da prefetture, questure e comandi provinciali dei Vigili del fuoco ricevo testimonianze di un’attività continua, di un fermento, anche creativo, volto a governare i territori, accompagnandoli - ciascuno nella propria peculiarità - in un percorso volto alla cura del bene pubblico". Il ricordo commosso del ministro Lamorgese va, in conclusione, a quanti hanno perso la vita nell'adempimento del dovere e ai loro familiari. (Rin)