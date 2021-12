Speciale difesa: Dodik, Bosnia non è quello che mondo musulmano vuole che sia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo islamico non si è ancora sollevato a difesa dell'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina, in quanto hanno anche i loro problemi, "ma se necessario ci saranno per noi", ha dichiarato ieri il leader del Partito d'azione democratica (Sda) ed ex esponente musulmano della presidente tripartita bosniaca, Bakir Izetbegovic, parlando all'emittente "Tv Bir". "Questa disponibilità sta crescendo, vediamo le reazioni della Germania, dei Paesi Bassi, del Regno Unito e degli Stati Uniti America", ha osservato Izetbegovic, il quale ha poi commentato le recenti dichiarazioni da parte del governo ungherese del premier Viktor Orban secondo cui riguardo il percorso europeo della Bosnia il problema sarebbe "integrare 2 milioni di musulmani". "Per noi musulmani, il sistema di valori a cui fa riferimento Orban, questa sorta di nazionalismo europeo, non è chiaro", ha affermato il leader dell'Sda. "La Bosnia Erzegovina è uno dei Paesi più antichi in Europa, mentre gli ungheresi provengono dagli Urali, dall'Asia", ha attaccato Izetbegovic, secondo cui alla fine "siamo tutti persone uguali". (Seb)