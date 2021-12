Speciale difesa: Taiwan, ministero Esteri Cina, monitoriamo attentamente piani militari di Usa e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina "monitora attentamente" l'evoluzione del piano operativo approntato da Stati Uniti e Giappone nell'eventualità di una crisi militare nello Stretto di Taiwan. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, a seguito di un'indiscrezione diffusa oggi dall'agenzia di stampa giapponese "Kyodo". Secondo quanto riferito, le forze di autodifesa del Giappone e le forze armate degli Stati Uniti avrebbero predisposto una bozza del piano, che prevede lo spiegamento da parte dei Marine degli Stati Uniti di una base avanzata per la proiezione della forza nella catena insulare delle Nansei, all'estremo sud del Giappone e a circa 850 chilometri da Taiwan. Il piano potrebbe essere formalizzato a inizio gennaio, in occasione di un incontro dei ministri di Esteri e Difesa dei due Paesi nel formato "2+2". In risposta, Zhao ha ricordato alle parti che Taiwan "è parte integrante della Cina" e Pechino non tollera ingerenze esterne nei propri affari. (Cip)