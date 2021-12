Russia: Putin, la pandemia non si è attenuata, il numero di contagi e decessi è ancora alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo anno la Russia sta combattendo una pericolosa pandemia, che non si è ancora attenuata, come testimonia il numero troppo alto di contagi e decessi giornalieri. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel corso di una riunione di fine anno con i membri dell'esecutivo, chiedendo inoltre al governo di far rispettare le norme sanitarie e le misure anti-epidemiologiche con particolare attenzione durante l'imminente periodo di vacanze. (Rum)