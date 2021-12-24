رئيس الوزراء اللبناني يستقبل وزير الدفاع الايطالي

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- استقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، صباح اليوم، وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني ، بحضور السفيرة الإيطالية في بيروت نيكوليتا بومباردييري، وفق ما أفادت به وكالة نوفا للأنباء.وقد أعرب ميقاتي أثناء اللقاء عن شكره لإيطاليا "على الدعم المستمر على كافة المستويات" ولا سيما في إطار بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) "لضمان أمن واستقرار البلاد" مجددا التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.من جانبه، أكد غويريني بحسب ما أوردت وسائل إعلام لبنانية على "الأهمية الكبيرة التي يوليها لبنان لإيطاليا، كما يظهر مع بعثة اليونيفيل".وشدد الوزير الإيطالي على أن "إيطاليا تدعم رئيس الوزراء اللبناني والجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة في البلاد"، مبرزا الدعم الذي قدمته روما لبيروت في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. (نوفا)