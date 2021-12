Difesa: ministro Bulgaria, conciliare interessi nazionali con quelli della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria è un Paese membro attivo della Nato e non può essere soggetto a decisioni prese dall'estero. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa bulgaro, Stefan Yanev, parlando all'agenzia di stampa "Bta". Secondo il ministro, bisogna trovare sempre il modo per conciliare gli interessi nazionali con quelli della Nato. Tornando sulle polemiche per la sua frase critica sul possibile aumento delle truppe Nato in Bulgaria, Yanev ha precisato che "non si tratta ancora di una posizione nazionale e, da questo punto di vista, non ci dovrebbe essere alcuna speculazione sul fatto che questa sia la posizione ufficiale della Bulgaria". "Il mio appello è per una posizione nazionale ben argomentata, in linea con l'interesse nazionale e con quelli comuni della sicurezza collettiva della Nato", ha dichiarato il ministro. (segue) (Seb)