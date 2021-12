Difesa: ministro Bulgaria, conciliare interessi nazionali con quelli della Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il partito Bulgaria democratica (Db) ha fatto sapere che chiederà un'udienza parlamentare della commissione Difesa, una volta istituita nel nuovo Parlamento di Sofia, per fare chiarezza sulla posizione del ministro della Difesa Stefan Yanev sul possibile dispiegamento di truppe aggiuntive della Nato nel Paese. Secondo il leader del partito di centro sinistra partner della coalizione di governo, Hristo Ivanov, tale dichiarazione non si rispecchia nell'accordo del quale Db fa parte, secondo cui "la Bulgaria deve sviluppare la sua piena partecipazione nella Nato non come una formalità ma come un affiliazione attiva". "Crediamo che il nostro Paese non possa resistere ad essere uno stato di neutralità non dichiarata ma effettiva riguardo le politiche espansioniste nella regione del Cremlino", ha affermato l'esponente di Bulgaria democratica. (segue) (Seb)