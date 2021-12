Difesa: ministro Bulgaria, conciliare interessi nazionali con quelli della Nato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto scritto nei giorni scorsi su Facebook dal ministro della Difesa bulgaro Yanev, una decisione in favore del dispiegamento di truppe Nato aggiuntive in Bulgaria sarebbe al momento ingiustificabile. Vari scenari vengono studiati dalla Nato per rispondere alle azioni della Russia nell'Ucraina orientale, incluso il dispiegamento di truppe aggiuntive in Bulgaria e Romania, ha ammesso il ministro precisando che non è stata presa alcuna decisione al riguardo. "La mia posizione è che tale dibattito ha il potenziale di causare un aumento non necessario delle tensioni nella regione", ha osservato Yanev. "Tanto più che in questa fase non c'è ragione di considerare questi processi (le azioni da parte russa) come una minaccia diretta per l'Alleanza e la sua sicurezza. In questo senso, non vedo nulla che giustifica una decisione sul dispiegamento di truppe aggiuntive sul nostro territorio", ha affermato il ministro della Difesa bulgaro. (Seb)