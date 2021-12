Energia: Egitto, Eni firma accordo per esplorazioni Golfo di Suez e Delta del Nilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc), compagnia petrolifera egiziana, ha firmato un accordo con il gruppo energetico italiano Eni per l'esplorazione petrolifera nelle regioni del Golfo di Suez e del Delta del Nilo per un valore di "non meno di un miliardo di dollari" di investimenti. Ad annunciarlo è stato oggi il ministero del Petrolio del Cairo in una nota. L'accordo includerebbe anche l'impegno di Eni a spendere "non meno di 20 milioni di dollari" in più per perforare quattro pozzi, ha aggiunto il ministero in una nota. L’accordo è stato firmato dal ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, dal presidente della Egpc, Abed Ezz El Regal, e dal Chief Operating Officer Natural Resources di Eni, Alessandro Puliti. (Cae)