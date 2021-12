Energia: Gazprom, prelevati da impianti stoccaggio europei oltre 41 per cento gas iniettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi europei hanno già prelevato dai propri impianti di stoccaggio sotterranei (Ugs) oltre il 41 per cento del gas che è stato iniettato quest'anno, secondo quanto affermato dalla compagnia energetica russa Gazprom, citando i dati dell'azienda che rappresenta gli interessi degli operatori delle infrastrutture del gas "Gas infrastructure Europe". Inoltre Gazprom sottolinea come il 21 ed il 22 dicembre siano stati registrati prelievi giornalieri particolarmente elevati dagli impianti Ugs in Europa, rispettivamente di 700 e 712 milioni di metri cubi di gas. (Rum)