Libia: premier Dabaiba nell'anniversario dell'indipendenza, “l’amore il Paese non cambia negli anni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdel Hamid Dabaiba, si è congratulato con i libici in occasione del 70mo anniversario dell'indipendenza della Libia, affermando che “l'appartenenza e l'amore per questo Paese non cambiano e sono costanti in ogni circostanza”. Dabaiba ha scritto sul suo account Twitter: "Nell'anniversario del Giorno dell'Indipendenza, mi congratulo con tutti i libici che amano questo Paese e lavorano per preservare i suoi successi raggiunti dai nostri padri e nonni". Oggi, venerdì 24 dicembre, il Paese celebra l’anniversario della sua indipendenza. In questo giorno dell'anno 1951, infatti, re Idris al Senussi dichiarò, dal balcone del palazzo Al Manar a Bengasi, l'indipendenza della Libia: "Annunciamo all'onorevole nazione libica che come risultato del suo Jihad, e in attuazione della decisione delle Nazioni Unite emessa il 21 novembre 1949, con l'aiuto di Dio, l'indipendenza del nostro caro Paese”. Il Consiglio Nazionale di Transizione ha inserito il 24 dicembre tra le festività ufficiali del Paese, dopo che la celebrazione di questo anniversario è stata annullata durante il regime di Muammar Gheddafi. (Res)