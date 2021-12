Messico: consigliere giuridico governo, cartelli criminali usano videogiochi per promuovere armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Organizzazioni criminali come i cartelli messicani utilizzano i videogiochi come vetrina per promuovere le armi e altri artefatti bellici. Lo ha detto Alejandro Celorio, consigliere giuridico del ministero degli Esteri del Messico, accusando produttori di armi e di videogiochi di non usare accortezze base per controllare il possibile reato. "Sono prodotti di tipo militare, ci sono fucili, pistole e armi a canne mozze, ma anche ari di tipo militare, armi semiautomatiche e armi d'assalto che utilizzano gli eserciti le forze di sicurezza", ha detto Celorio citato dal quotidiano "Milenio". Tutta strumentazione che compare in giochi popolari di combattimento, su piattaforme che coinvolgono milioni di utenti.(Mec)