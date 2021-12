Migranti: Grecia, 7 morti e 90 persone tratte in salvo dopo naufragio nello Ionio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sette migranti, che si trovavano in un'imbarcazione ribaltatasi nel Mar Ionio, sono morti questa mattina mentre 90 sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera greca. Lo riferiscono i media di Atene. L'imbarcazione ha inviato ieri sera un segnale d'allarme con la richiesta di aiuto, secondo quanto spiega l'agenzia di stampa "Ana-Mpa". Sette persone sono state trovate morte, mentre tra i salvati si contano 52 uomini, 11 donne e 27 bambini. Sono in corso indagini sull'incidente e, secondo la stessa agenzia, l'imbarcazione sarebbe stata diretta in Italia dalla Turchia prima di inviare la richiesta di soccorsi nelle acque greche. (Gra)