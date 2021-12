Cina: piattaforma Tiktok ha sanzionato 917 mila creatori di contenuti nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tiktok, social network cinese dedicato alla condivisione di brevi video, ha dichiarato di aver sanzionato 917 mila creatori di contenuti e di aver interrotto le attività di 11 mila commercianti online nel 2021, con lo scopo di creare un ambiente "sicuro e affidabile". Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", sottolineando che la società ha ingaggiato una vera e propria battaglia con gli utenti che non rispettano le regole. Tiktok, che si sta espandendo anche nel mercato dell'e-commerce, ha infatti speso oltre 28,2 milioni di dollari solo per risolvere le controversie post-vendita e adempiere alle rivendicazioni dei consumatori, numeri che chiaramente gravano sul bilancio della società. Per rafforzare il controllo sulle merci in vendita, Tiktok ha inoltre dichiarato di aver sviluppato un sistema in grado di rilevare i prodotti contraffatti con un tasso di successo "superiore all'80 per cento". (segue) (Cip)