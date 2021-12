Cina: piattaforma Tiktok ha sanzionato 917 mila creatori di contenuti nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di quest'anno, la piattaforma ha ufficialmente avviato le vendite online anche in Indonesia e nel Regno Unito. Mancano all'appello gli Stati Uniti, in cui le operazioni di Tiktok erano state sospese nel 2020 con un ordine esecutivo firmato dall'allora presidente Usa Donald Trump. Nel giugno 2021, l'attuale presidente Joe Biden ha revocato il divieto e ha dato ordine al segretario al Commercio di indagare sull'applicazione per determinare potenziali minacce alla sicurezza nazionale. Anche se Tiktok è presente negli app store e può essere scaricata, permangono alcune restrizioni alla sua operatività nel mercato Usa. (Cip)