Speciale energia: Crippa (M5s), nuove misure contro caro bollette siano priorità governo, ora interventi strutturali

20 luglio 2021

- Sui mercati internazionali dell’energia "assistiamo a una serie di fattori che rendono ancora più complicata la situazione che affrontiamo ormai da mesi. Davanti a questo contesto è assolutamente necessario proseguire con le misure contro il 'caro bollette' a favore di famiglie e imprese, dando massima attenzione ai soggetti economicamente più fragili. Servono subito interventi strutturali, a partire da un sistema che consenta di utilizzare stabilmente l’extragettito delle aste CO2 contro i rincari”. Lo afferma, in una nota, Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati. “Si tratta di una soluzione da attuare in tempi brevi - aggiunge - e che contribuirebbe in maniera concreta a limitare gli aumenti. Dopo i 3,8 miliardi di euro inseriti nella legge di Bilancio, il contrasto al caro-energia va messo al centro dell’agenda di governo. E’ prioritario aiutare i cittadini e le Pmi che dovranno affrontare i rincari attesi per i prossimi mesi. Secondo Confcommercio, per le famiglie nel 2022 si potrebbe presentare una maggiore spesa energetica di 426 euro rispetto al 2021. Per quanto riguarda le imprese, vanno trovati strumenti per sostenerle anche agevolando gli acquisti di energia rinnovabile a lungo periodo con prezzo garantito. In tal senso è importante la recente partenza della consultazione del Gme (Gestore dei mercati energetici) sulla proposta di modello di funzionamento della bacheca Power Purchase Agreement (Ppa)”. (Com)