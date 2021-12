Speciale energia: Fratoianni su bollette, aziende con giganteschi profitti mettano tetto a loro guadagni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Mario Draghi "ha detto una cosa che noi chiediamo da ottobre di fronte alle aziende di produzione o di gestione dell'energia che stanno facendo profitti giganteschi. Ora vadano incontro agli italiani". Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni a "Coffee Break" su de La7. "Va bene questa considerazione, ma non basta un appello generico - prosegue - e lo dico al presidente del Consiglio, al governo e alla maggioranza che lo sostiene: hanno degli strumenti li usino. Si ponga ad esempio il tema della riduzione o della rinuncia alle stock option, si intervenga sui profitti perché se sono giganteschi come dice Draghi può essere messo un tetto. Anche perché stiamo parlando per la quasi totalità di aziende o pubbliche o a larga partecipazione pubblica. Ci sono gli strumenti per intervenire - conclude Fratoianni - e lo si faccia subito, altrimenti è propaganda". (Rin)