Speciale energia: Arrigoni (Lega), contro tsunami subito fondo garanzia a venditori luce e gas

- Con i prezzi di gas ed energia elettrica all'ingrosso "ormai fuori controllo, è alto il rischio che saltino molti venditori e trader di luce e gas, ormai da tempo in pesante crisi finanziaria. Da un lato, queste imprese hanno difficoltà a reperire dai grossisti la materia prima, e quando la ottengono accade a costi elevatissimi; dall'altro, devono presentare fidejussioni che secondo regole di mercato ormai sono di livello elevato con oneri non più sostenibili. Per scongiurare questo rischio di default dei venditori, che può determinare un effetto a valanga e significare per molte famiglie e imprese di restare senza luce e gas, è necessario consentire subito a questi operatori di avere un sostegno all'accesso al credito, magari fruendo del fondo di garanzia di Sace. Il governo raccolga il loro grido di allarme e si adoperarsi subito in tal senso". Lo afferma in una nota Paolo Arrigoni, senatore della Lega e responsabile del dipartimento Energia del partito. (Com)