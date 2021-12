Speciale energia: Spagna, Endesa assegna smantellamento centrale termica Carboneras per 60 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, azienda energetica spagnola del gruppo Enel, ha assegnato alla joint venture composta da Lecalde e Caldererias Indalicas di Almeria lo smantellamento della centrale termica Litoral di Carboneras (Almeria) per 60 milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano "El Economista". Endesa ha spiegato in una nota che tutti i lavori saranno realizzati secondo i principi dell'economia circolare, con l'obiettivo di recuperare più del 90 per cento dei materiali e ottenere un certificato di rifiuti zero. Circa 82 persone lavoreranno direttamente allo smantellamento dell'impianto, che sarà realizzato in sei fasi. La compagnia continua a lavorare allo studio dei progetti da sviluppare sul terreno dove si trova l'impianto e ha già ricevuto 14 proposte da 10 diversi promotori che si sono presentati al concorso internazionale del Futur-e Plan e che trattano temi legati all'economia circolare, all'acquacoltura, ai biocarburanti, al turismo e alla logistica. (Spm)