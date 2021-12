© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen-Arabia Saudita: presidente Hadi riceve viceministro Difesa, focus su cooperazione - Il presidente dello Yemen, Abd Rabbo Mansour Hadi, ha ricevuto il viceministro della Difesa saudita, Khalid bin Salman, per discutere della cooperazione tra i due Paesi. Lo rende noto il quotidiano saudita “Saudi Gazette”. Durante l'incontro, le due parti hanno esaminato gli sforzi e le iniziative del Regno per raggiungere la sicurezza, la stabilità e la pace nello Yemen, così come le iniziative di tipo umanitario portate avanti per sostenere il popolo yemenita. (Res)