Iran-Arabia Saudita: tre diplomatici iraniani ricevono visti da Riad per prestare servizio presso Oic

- Tre diplomatici iraniani hanno ricevuto visti per prestare servizio nell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic), con sede a Gedda in Arabia Saudita. La conferma è giunta da funzionari dei ministeri degli Esteri dei due Paese, dopo che ieri il responsabile della diplomazia iraniana, Hossein Amirabdollahian, durante una visita in Iraq, ha affermato che da Riad era giunto un “parere favorevole” all’invio dei tre diplomatici presso l’Oic. Il Regno sunnita dell'Arabia Saudita e la Repubblica islamica sciita dell'Iran hanno interrotto le relazioni nel gennaio 2016 in seguito all'esecuzione da parte di Riad del leader religioso sciita Nimr al Nimr che aveva provocato violente proteste da parte della popolazione iraniana culminate con l’assalto delle sedi diplomatiche saudite di Teheran e Mashhad. Dallo scorso aprile i due Paesi hanno avviato consultazioni dirette mediate dal vicino Iraq e ieri, proprio durante una visita a Baghdad, il ministro degli Esteri iraniano ha anche elogiato la mediazione irachena. "Grazie agli sforzi di Fouad Hussein e del primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, parteciperemo al prossimo round di colloqui tra Teheran e Riad a Baghdad", ha affermato, il ministro senza tuttavia annunciare alcuna data per la ripresa dei colloqui. L’Iran è "pronto a inviare delegazioni tecniche al fine di riportare i rapporti alla normalità", ha dichiarato Amirabdollahian.(Res)