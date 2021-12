Cina-Russia: ministero Esteri Pechino, nostra cooperazione "non conosce limiti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, Putin aveva sottolineato come la cooperazione sino-russa contribuisse alla stabilizzazione del panorama internazionale. Il capo dello Stato russo ha detto di essere legato all'omologo cinese Xi Jinping da un "rapporto di fiducia". "I due Paesi sono impegnati in una collaborazione per lo sviluppo congiunto di armi ad alta tecnologia, mentre sul piano energetico, la Russia è pronta a fornire risorse alla Cina dopo il 2060, quando entrambe le nazioni raggiungeranno la neutralità carbonica". Putin aveva constatato che "nessun Paese può frenare lo sviluppo della Cina". "C'è solo una ragione per le sanzioni: un tentativo di frenare lo sviluppo, impedire a possibili concorrenti di alzare la testa", aveva proseguito. Le nazioni occidentali "non possono frenare lo sviluppo della Cina. L'economia cinese è già più grande di quella statunitense in termini di parità di potere d'acquisto. La Cina diventerà inevitabilmente la prima economia mondiale sotto tutti gli altri aspetti", aveva poi aggiunto il presidente russo. (Cip)