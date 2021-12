Casa: assessore Roma, ok Prefetto per blocco sfratti al 7 gennaio, apriremo tavolo confronto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sospensione degli sfratti - dichiara l'assessore Zevi - permetterà all'Amministrazione e alla Prefettura di ragionare sulle misure da mettere in campo. Su sollecitazione dei Movimenti e dei Sindacati, che ringrazio, ci riuniremo intorno ad un tavolo di approfondimento con l'Assessora alle Politiche Sociali, Barbara Funari, e con il Prefetto, che ha mostrato grande sensibilità accogliendo la nostra richiesta e rendendosi disponibile a contemperare le esigenze degli inquilini più fragili e dei locatori. In questo periodo di difficoltà economiche e sociali, in gran parte riconducibili alla crisi pandemica da Covid-19, conoscere le priorità e le condizioni dei cittadini coinvolti è un'esigenza non più rimandabile. Il confronto servirà a questo". (Com)