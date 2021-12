Lazio: Colosimo (Fd'I), bilancio senza anima, grazie a nostre battaglie rifinanziate leggi per fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata rifinanziata, inoltre, con 200mila euro anche un'altra nostra legge fortemente voluta: quella sui non collaboranti. 100mila euro, invece, sono stati destinati rispettivamente per la Sindrome di Batten e per le Malattie Rare. Con profonda soddisfazione, infine, possiamo rivendicare che grazie a un nostro emendamento è stato rifinanziato il premio per le scuole dedicato alla memoria di Willy Duarte, fondi che la maggioranza aveva recentemente azzerato", prosegue ancora. (segue) (Com)