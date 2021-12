Disabilità: Andel e università eCampus attive per inclusione lavorativa persone disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta "la trasmissione 'Le iene' ha denunciato ieri, 21 dicembre, il grave ritardo del nostro Paese nella inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Le buone pratiche, diffuse in alcune aree del paese, rimangono del tutto sconosciute in altre. Come Andel (Agenzia nazionale disabilità e lavoro) segnala ormai da mesi, il decentramento regionale delle competenze in questa materia ha l'effetto di accentuare le disparità di trattamento fino al punto che, per stessa ammissione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, oggi la sola Lombardia registra un numero di persone con disabilità occupate superiore a quello dell'intero territorio del Sud e delle isole". E' quanto si legge in una nota di Andel. "Occorre una forte iniziativa di rilancio da parte del governo che dispone di un braccio operativo come Anpal proprio per correggere storture di questo genere nel mercato del lavoro - continua la nota -. La strada è quella della diffusione e incentivazione delle buone pratiche e della formazione delle competenze specifiche necessarie ad accompagnare le persone con disabilità all'interno del mondo del lavoro. Una parte dei fondi del Pnrr devono essere destinati a queste finalità. Ma, in attesa che la politica faccia i suoi passi, Andel e l'università eCampus hanno deciso di non rimanere con le mani in mano: hanno già dato vita al primo master italiano per la formazione di Disability Job Supporter, una nuova figura di mediatore fra persona disabile e mercato del lavoro, dotata delle competenze psico-pedagogiche, giuridiche ed economiche necessarie a svolgere queste complesse funzioni. Inoltre, Andel collaborerà al placement degli studenti della principale università telematica italiana, mentre i due soggetti, in partnership, promuoveranno a tutto campo iniziative per la diffusione delle buone pratiche di inclusione lavorativa su tutto il territorio nazionale e per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni su un disagio che riguarda ormai un milione di famiglie italiane". (Com)