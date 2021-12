Polonia: Kaczynski (PiS) ribadisce che lascerà il governo e offre una scadenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier polacco Jaroslaw Kaczynski lascerà il governo probabilmente entro la fine del primo trimestre 2022. Lo ha dichiarato in un’intervista al quotidiano “Gazeta Polska Codziennie”. “Davanti a noi c’è un periodo difficile a causa della pandemia e della perdurante crisi economica mondiale”, oltre alla “aggressione da Est”, ha detto. Kaczynski è però certo che se queste sfide verranno affrontate efficacemente, le possibilità di Diritto e giustizia (PiS) di restare al governo sono alte. E’ per questo motivo che si dimetterà e si dedicherà “al 100 per cento” al partito. Le parole di Kaczynski arrivano dopo recenti indiscrezioni di stampa sul fatto che non avrebbe lasciato il suo ruolo di vicepremier nel governo. Secondo fonti dell’emittente radiofonica “Rmf Fm”, Kaczynski resterà al governo a causa le tensioni intragovernative e in particolare della relazione burrascosa tra il premier, Mateusz Morawiecki, e il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, leader del partito Solidarna Polska. Di una sua eventuale uscita dall’esecutivo Kaczynski aveva già parlato a ottobre durante una riunione del gruppo parlamentare di PiS. All’epoca la ragione addotta era il desiderio di occuparsi a tempo pieno della direzione del partito. (Vap)