Russia-Ue: ministero Esteri, Mosca non vede disponibilità Bruxelles a partecipare a colloqui sicurezza

- La Russia non vede ancora la disponibilità da parte dell'Unione europea ad interagire con Mosca sulla base del principio di uguaglianza, pertanto non crede che Bruxelles sia pronta a partecipare ai negoziati sulle garanzie di sicurezza tra Russia e Stati Uniti. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sostenendo che sia interesse dell'Ue contribuire a prevenire l'ulteriore degrado della situazione politico-militare in Europa, creare i presupposti per eliminare le linee divisorie nel continente e liberare risorse per un lavoro congiunto in nome del rafforzamento di un unico spazio indivisibile euro-atlantico ed eurasiatico. (Rum)