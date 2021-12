Libia: consigliere di Stato a “Nova”, assurdo fissare data voto senza risolvere problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fissare le elezioni al prossimo 24 gennaio mentre in Libia permangono gli stessi motivi che hanno portato al rinvio del voto a dicembre “è assurdo”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il membro dell’Alto Consiglio di Stato e del membro del Foro di dialogo politico libico, Abdul Qadir Huwaili, ad “Agenzia Nova”. “Le leggi elettorali sbagliate devono essere modificate e deve essere concordato un solido quadro costituzionale per le elezioni: dopo tutto questo possiamo parlare di fissare una nuova data per le elezioni”, ha spiegato Huwaili. (Lit)