Medio Oriente: ambasciata palestinese a Roma critica interferenza israeliana su lavori parlamento italiano

- L’ambasciata di Palestina in Italia "si è già espressa ad ottobre sull’operato delle sei Ong ingiustamente etichettate come 'terroristiche' da Israele, apprezzando la solidarietà dimostrata da numerose associazioni, da alcune forze politiche e da qualche organo di informazione. In quell’occasione chiedemmo, soprattutto ai media italiani, di attenersi a fonti attendibili prima di accusare qualcuno di terrorismo". Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'ambasciata palestinese a Roma. "Duole constatare che, da allora, a nulla sia valso non tanto il nostro suggerimento quanto il monito dell’Alta commissaria per i diritti umani dell’Onu, dell’Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, e di diversi governi compreso quello italiano, che chiedevano a Israele di recedere dalle sue intenzioni di criminalizzare il lavoro prezioso di queste associazioni, indicando non solo a Israele ma a tutti noi il rispetto che meritavano - prosegue l'ambasciata -. Ci troviamo infatti di fronte all’ennesima dimostrazione della prepotenza israeliana, che non si limita ad insistere con le sue accuse infondate, ma si permette di interferire con il lavoro parlamentare di un Paese sovrano come l’Italia". (segue) (Com)