Medio Oriente: ambasciata palestinese a Roma critica interferenza israeliana su lavori parlamento italiano (2)

- L'ambasciata palestinese a Roma ha aggiunto: "Quel che è peggio, osserviamo che alcuni rappresentanti di importanti forze politiche e numerosi media italiani anziché interessarsi all’approfondimento sulla questione delle Ong palestinesi proposto dal Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della Camera, hanno ignorato completamente l’audizione presieduta da Laura Boldrini il 20 dicembre e si sono attivati solo in seguito alle reazioni di Israele, seguendone pedissequamente le parole d’ordine come se queste non fossero state già ampiamente smentite. Solo così si spiegano certe ingiurie rivolte nei confronti dei rappresentanti di Addameer e Al Haq, ospiti del Comitato". "Non ci resta che ribadire l’estraneità di queste Ong a qualsiasi attività terroristica, ricordando a tutte le forze politiche e agli organi di informazione italiani che stiamo parlando di organizzazioni che svolgono un lavoro fondamentale di salvaguardia dei diritti umani in una situazione di occupazione civile e militare totalmente illegale dal punto di vista del diritto internazionale. Occupazione significa punizioni collettive, demolizioni di case, arresti arbitrari e uccisioni ingiustificate. Questo è terrore, non il lavoro dei difensori dei diritti umani", ha proseguito l'ambasciata. Infine, la rappresentanza diplomatica ha espresso il "ringraziamento più sentito e la nostra più sincera solidarietà vanno a Boldrini, che si è vista aggredire dall’ambasciata israeliana solo per aver reso un importante servizio pubblico. La nostra gratitudine va anche ai membri dell’Intergruppo parlamentare per la pace in Medio Oriente che hanno voluto ricordare come non esistano diritti umani di serie A e di serie B, e a tutti coloro che, anche attraverso gli organi di stampa, in questi giorni hanno ribadito con forza chi è la vittima e chi il carnefice, chi terrorizza e chi è terrorizzato quando si parla di Israele e Palestina". (Com)