Spagna: ministra Diaz, accordo su riforma lavoro è cambio di paradigma fondamentale

- L'accordo sulla riforma del lavoro tra il governo spagnolo e le parti sociali rappresenta un "cambio di paradigma fondamentale" per il Paese per la prima volta in 40 anni. Lo ha affermato la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, in un'intervista radiofonica a "Cadena Ser". La ministra ha invitato alla "prudenza" e alla lettura del testo che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri il 28 dicembre, prima di "criticarlo". Diaz ha sottolineato, in particolare, che i contratti di lavoro saranno più stabili e la restrizione dei contratti a tempo determinato sarà "molto dura". La ministra ha assicurato che questa riforma è conforme all'accordo di governo stipulato tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed Unidas Podemos e "migliorerà sostanzialmente la qualità della vita dei lavoratori", a differenza della riforma "molto dannosa" vigente finora, che era stata approvata dal Partito popolare (Pp) nel 2012. Diaz ha riconosciuto il lavoro svolto dai sindacati e dalle associazioni imprenditoriali nelle negoziazioni, dicendosi consapevole di alcune "resistenze" all'interno della Confederazione spagnola della organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) nonostante l'accordo finale. In tal senso, la responsabile del lavoro ha riconosciuto il ruolo svolto dal presidente della Ceoe, Antonio Garamendi, elogiando la "responsabilità chiave" delle parti sociali, che di fronte "al rumore e alla politica dell'odio" hanno dimostrato che la società spagnola "crede in qualcos'altro". "Nessuno credeva che sarebbe stato raggiunto un accordo a tre. Ho sempre detto che avremmo rispettato la scadenza (del 31 dicembre concordata con la Commissione europea) e che non avrei lasciato il tavolo finché non fosse stato raggiunto" un accordo, ha sottolineato Diaz. (Spm)